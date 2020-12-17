Путин: решение вопроса о прощении и помиловании Сафронова возможно только после суда над ним

Президент снова заявил, что преследуют Ивана Сафронова не за журналистскую деятельность. «Он же не диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его хватают и сажают в тюрьму. Это связано с достаточно длительным периодом работы в рамках работника или советника Рогозина в правительстве и Роскосмосе» — заявил президент. При этом, в действительности Сафронов проработал на посту советника Рогозина менее двух месяцев.

Путин отметил, что надо смотреть на степень общественной опасности содеянного. «Самый большой грех, который у нас есть — предательство, сдача информации иностранным спецслужбам. Это предательство. Я сочувствую тем, кто ему доверяет. И могу ему посочувствовать» — сказал президент на пресс-конференции.

Вопрос о преследовании Сафронова задал журналист Андрей Колесников из «Коммерсанта». Колесников также заявил, что готов поручиться за Сафронова, и что даже если тот действительно «оступился», то такого больше не повторится. «Если повторится, пойдем вместе» — заявил Колесников.