Генпрокуратуры в США обвинили Google, Facebook в нарушении антимонопольного законодательства на рынке Интернет-рекламы

Генпрокуратуры десяти американских штатов обвинили IT-компании Google и Facebook в нарушении антимонопольного законодательства на рынке Интернет-рекламы.

Как считают обвинители, компании договорились избегать конкуренции на рекламном рынке и согласовывать свои действия во время аукционов, где распределяются заказы на рекламу. Газета Нью-Йорк таймс отмечает, что в иске говорится, что около пяти лет назад, после того, как Фейсбук приобрела мессенджер Уотсапп, социальная сеть подписала эксклюзивный договор с Google, предоставив этой корпорации доступ к миллионам сообщений, фото, видео и аудиоматериалов граждан Соединенных штатов. В интервью изданию представитель Google назвал обвинения, цитата, «беспочвенными». Телеканал Си-эн-би-си уточняет, что согласно утверждениям руководства компании, обвинение в доступе к контенту Уотсапп основано не неверном понимании функции резервного копирования, которую Google разработал и предлагает мессенджерам при переносе сообщений между различными гаджетами пользователя.

Фейсбук оставила заявления обвинителей без комментариев.

Ранее в декабре, напоминает Нью-Йорк таймс, Федеральная торговая комиссия США подала аналогичный антимонопольный иск против компании Фейсбук, потребовав от нее продажи сетей Instagram и Whatsapp.