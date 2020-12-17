Сильная аллергическая реакция на вакцину американской компании Pfizer проявилась у двух медработников на Аляске

Массовая вакцинация этим препаратом началась в США несколько дней назад.

Через 10 минут после прививки у сотрудницы одного из медучреждений Аляски появилась одышка и участилось сердцебиение, на лице и теле появилась сыпь. Об этом сообщают газета The New York Times и телеканал CNN. Женщину, у которой возникла анафилактическая реакция, поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. После этого ее отвесли в отделение интенсивной терапии, в ближайшее время женщину могут выписать. Ранее сообщалось, что у ее коллеги также возникла аллергическая реакция на вакцину Pfizer – отечность глаз, головокружение и першение в горле. Ему оказали помочь, спустя час мужчину отпустили из больницы. Эти случаи не повлияют на планы властей по вакцинации населения, говорят чиновники. Сообщили о них лишь для того, чтобы обеспечить прозрачность процесса. Отмечается, что в США это первый подомный случай с начала вакцинации. Однако в Великобритании, где процесс стартовал 8 декабря, ранее также зафиксировали симптомы анафилактической реакции у двух медработников – после этого власти рекомендовали не делать прививку людям с сильными аллергиями.

В компании Pfizer обещали тщательно проверить инциденты. По данным разработчиков, эффективность их вакцины достигает 95%.