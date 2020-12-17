Президент Владимир Путин утверждает, что ФСБ не причастно к произошедшему с Алексеем Навальным. Навальный, по его словам, пользуется поддержкой иностранных спецслужб. При этом Путин не назвал политика по имени.

Напомним, отдел расследований ФБЕ совместно с Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel пришли к выводу, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ. Сам Навальный называет попытку покушения актом государственного терроризма. Он уверен, что за этим стоит президент.

Тем временем депутаты Псковского областного собрания от партии Яблоко, Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в связи с посягательством на жизнь политика Алексея Навального. Лев Шлосберг считает, что у СК нет юридических оснований отказать в возбуждении уголовного дела.

По словам Шлосберга, отсутствие подобных требований со стороны депутатов Госдумы говорит о том, что ни один из них не представляет интересы народа.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал «Эху Москвы», что Госдума, скорее всего, не будет инициировать парламентское расследование. По словам Рашкина, этот институт похоронен усилиями «Единой России».