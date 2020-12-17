Международный спортивный арбитраж в Лозанне объявит решение по делу об отстранении российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях.

В декабре прошлого года международное антидопинговое агентство признало Россию виновной во вмешательстве в базу данных московской лаборатории. Этот факт в ВАДА посчитали доказательством того, что Россия пыталась скрыть факты применения допинга. В качестве наказания агентство, получившее право не только выявлять нарушения, но и карать виновных, постановило запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на 4 года. В отличие от истории с Олимпиадой в Пхенчхане, никак упоминаний о нашей стране не будет вообще. Кроме того, в России нельзя будет проводить крупнейшие международные соревнования, за исключением экстренных случаев. Граждане нашей страны не смогут избираться на руководящие посты в международных организациях. Российская сторона подала апелляцию в международный аритраж, однако судя по заявлениям руководителей ВАДА, и должностных лиц российского спорта, шансов на то, что решение будет положительным мало.

В случае если решение Исполкома ВАДА останется в силе, российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Токио и Пекине, однако Чемпиона Европы по футболу пройдет участием сборной России.