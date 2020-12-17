У президента Франции диагностирован коронавирус

В официальном сообщении говорится, что тест был сделан сразу после появления у Эммануэля Макрона первых симптомов, каких – не уточняется.

Макрон проведет в изоляции как минимум неделю. Также не будет проводить никаких встреч и премьер-министр Франции Жан Кастекс, который контактировал с президентом.

Напомним, – ранее коронавирус был подтвержден у президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, князя Монако Альбера Второго. Переболел и президент Бразилии Жаир Болсонару.