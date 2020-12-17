Путин: Мы будем наращивать поддержку Донбасса

Поддержка, по словам президента, будет наращиваться в налаживании производства, социальных вопросах, вопросах инфраструктурного характера.

Властям в Киеве не хватает политического мужества в решении проблемы урегулирования в Донбассе, считает президент. «Они когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает» — заявил Путин.

Вопрос об урегулировании ситуации на Донбассе задала журналистка из Ростова-на-Дону, отметив, что «для нашей области он все время актуален».