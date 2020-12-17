Путин назвал публикации об отравлении Навального легализацией информации зарубежных спецслужб

Отвечая на вопрос журналиста Life, Путин назвал Навального «пациентом в берлинской клинике».

Президент также заявил, что Навальный пользуется поддержкой зарубежных спецслужб. «А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу» — заявил Путин.

Путин заявил, что цель истории с публикацией об отравлении Навального – это напасть на первых лиц России. Путин посоветовал Навальному «не трюками добиваться признания у людей, а конкретными делами». «Призываю всех оппонентов и политиков руководствоваться не амбициями, а интересами граждан» — отметил Путин.