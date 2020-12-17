Путин: Российские хакеры не помогали избираться Трампу и не вмешивались в дела США

«Это все домыслы» — ответил Путин на вопрос Сергея Шнурова.

Отношения США и РФ стали заложником внутренней американской политики — заявил Путин на пресс-конференции.

Президент рассчитывает, что избранный президент Джо Байден поймет проблемы в отношениях с Россией и будет участвовать в их решении.

На вопрос Шнурова, предоставит ли РФ политическое убежище Трампу, если оно потребуется, Путин ответил: «Что касается Трампа, то у него достаточно большая база поддержки, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни страны».