Болельщики московского «Спартака» прошли на стадион по абонементам, которые купили на черном рынке

Напомним, присутствие фанатов команды гостей полностью запретили, однако накануне на «Газпром Арене» между зрителями футбольного матча произошла драка.

Потасовка произошла на арене, которую закрыли для обычных зрителей. Футбольный клуб «Зенит» пояснил, что по разрешенной квоте в изолированные ложи и бизнес-клубы допустили лишь болельщиков петербургской команды. Также там присутствовали корпоративные клиенты, которые ранее купили сезонные абонементы в эти зоны. Общее число тех, кто законно присутствует на матче, не должно было превышать тысячи семисот. Однако некоторое количество абонементов попало на черный рынок. Их и купили болельщики «Спартака». В то же время, согласно коронавирусным ограничениям регламента турнира, присутствие на матче фанатов команды гостей полностью запрещено.

Напомним, накануне вечером болельщики двух команд устроили потасовку на одной из трибун «Газпром Арены». Для того, чтобы наведения порядок на стадион прибыли сотрудники ОМОНа. Часть болельщиков «Спартака» пересадили на другие места. Матч закончился победой «Зенита» со счетом 3-1

Российская премьер-лига, в свою очередь, сообщила, что считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения.