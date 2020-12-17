Власти Москвы анонсировали подорожание проезда в метро и на наземном транспорте

Новые тарифы начнут действовать с Нового года.

Пересмотреть тарифы заставили снижение выручки и планы по развитию системы общественного транспорта в следующем году. Неизменной останется стоимость трехмесячных и годовых проездных в метро. Наиболее популярный билет без лимита поездок на 30 дней подорожает в пределах в пределах инфляции и будет стоить 2245 рублей.

Незначительно в пределах 30 рублей вырастет стоимость льготных проездных для учащихся на месяц и три месяца. Разовая поездка по карте «Тройка» с билетом «Кошелек» подорожает до 42 рублей. Больше других изменение тарифов почувствуют пассажиры, которые покупают разовые билеты. Один проход в метро будет стоить 60 рублей — на три рубля дороже, чем сейчас.

Подорожает проезд и на наземном транспорте.

Стоимость билетов изменится 2 января.