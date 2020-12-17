Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену

Об этом проекте впервые заговорили еще в 2006 году, с тех пор жители части Якутии, отрезанной от остальной России, ждут его реализации.

Крупнейший банк России открывает кредитную линию на десять лет с лимитом до 25 миллиардов рублей для строительства моста через реку Лена в Якутии. Об этом говорится в сообщении российского холдинга группы ВИС, которая вместе с «Ростехом» займется реализацией масштабного проекта. Стройку планируется начать уже в следующем году, а завершить к 2025-му. Обойдется она, по предварительным оценкам, более чем в 80 миллиардов рублей – большую часть денег должен выделить бюджет республики. В прошлом году сообщалось, что строить мост будут в нескольких десятках километров от Якутска в самом узком из возможных мест. Ширина русла там составляет 2,5 километра. Сейчас Якутск и другие населенные пункты региона, где проживает около 600 тысяч человек, не имеют круглогодичного наземного сообщения с остальной Россией. Люди пользуются паромной переправой, зимой добираются до федеральных трасс по замерзшей реке, а когда лед тонкий, несколько месяцев в году, жители могут попасть на другой берег только по воздуху.

В Сбербанке отмечают, что благодаря мосту изменится логистика северного завоза, что будет экономить региональному бюджету 4 миллиарда рублей в год.