Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам колонии 66-летнего Юрия Савельева, последователя Свидетелей Иеговы. Он признан виновным в организации экстремистской деятельности. Приговор вынесла судья Екатерина Кашина, — сообщает издание Тайга.Инфо.

Савельев провел в СИЗО больше двух лет. Сообщается, что его здоровье резко ухудшилось. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.