Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам колонии 66-летнего Юрия Савельева, последователя Свидетелей Иеговы. Он признан виновным в организации экстремистской деятельности. Приговор вынесла судья Екатерина Кашина, — сообщает издание Тайга.Инфо.
Савельев провел в СИЗО больше двух лет. Сообщается, что его здоровье резко ухудшилось. Адвокаты намерены обжаловать приговор.
В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.