Президент Франции Макрон сдал положительный тест на коронавирус

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результаты оказались положительными. Как сообщает в четверг пресс служба Елисейского дворца, глава государства теперь самоизолируется на ближайшие семь дней.
2020-12-17T12:35:59+03:00
2020-12-17T12:38:51+03:00
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12:35, 17 декабря 2020
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