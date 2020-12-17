NASA одобрила ракету Нью-Гленн, которую разрабатывает Блю Ориджн в качестве потенциального кандидата для запусков

NASA одобрила ракету Нью-Гленн, которую разрабатывает компания Блю Ориджн в качестве потенциального кандидата для космических запусков. Объявлено о заключении соответствующего контракта с компанией, которая была создана основателем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году для развития космического туризма.