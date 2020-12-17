СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения на пост ДПС в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских после нападения на пост ДПС в Чечне. Это произошло в Курчалоевском районе. Двое неизвестных бросили самодельное взрывное устройство в полицейских во время досмотра автомобиля. Оба застрелены, их личности и обстоятельства происшествия выясняются.