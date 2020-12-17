Путин: российская система здравоохранения в пандемию показала себя эффективнее, чем в других странах

Об этом президент России рассказал на ежегодной пресс-конференции. Вопрос задал журналист ВГТРК.

По словам Путина, к пандемии не была готова ни одна система здравоохранения в мире.

Среди положительных моментов Путин отметил увеличение производства масок в 20 раз, масштабы тестирования и создание вакцины.

Путин также прокомментировал проблемы, которые отметил корреспондент, например сбои в системе маркировки лекарств. По словам президента, нехватка лекарств в аптеках — это недостаток логистики, а не производства. В целом же, как сказал Путин, система здравоохранения в РФ отреагировала адекватно на угрозы пандемии коронавируса.