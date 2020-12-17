Эксперты управления по контролю за качеством медикаментов США решат, одобрять ли использование вакцины от Moderna

Эксперты американского управления по контролю за качеством медикаментов сегодня решат, одобрять использование вакцины компании Moderna или нет. Ровно неделю назад одобрение в рамках такой же процедуры получил Pfizer и с понедельника в США уже началась вакцинация.

Эксперты Независимого экспертного комитета при FDA (управлении США по вопросам качества продовольствия и медикаментов) по итогам сегодняшнего заседания решат, рекомендовать вакцину Moderna или нет. В случае одобрения, FDA уже на этой неделе выдаст официальной разрешение на использование препарата. Два дня назад ведомство опубликовало новые данные по Модерне, признав вакцину безопасной и высоко эффективной — на уровне более 94%, что подтвердили клинические испытания на 30-ти тысячах человек. Этим летом Moderna заключила соглашение с федеральным правительством США о поставках 100 миллионов доз, если вакцина окажется безопасной и эффективной. На прошлой неделе администрация Трампа закупила еще 100 миллионов доз Moderna, чтобы обеспечить «непрерывную доставку до конца июня 2021 года». В понедельник американские чиновники заявили, что они готовы отгрузить чуть менее 6 миллионов доз Модерны немедленно после получения разрешения — это вдвое превышает 2,9 миллиона доз вакцины Pfizer, которую приготовили к отправке на этой неделе.

В понедельник во время прямой трансляции в США вакцинировали первого человека — медсестру из Квинса. Вчера стало известно, что в рамках прямой телевизионной трансляции вакцину будет привита вице-президенту США Майку Пенсу.