Двум медработникам в городе Джуно на Аляске стало плохо после введения вакцины от коронавируса компании Pfizer

Двум медицинским работникам в городе Джуно на Аляске стало плохо после введения вакцины от коронавируса компании Pfizer, — сообщает газета The New York Times со ссылкой на администрацию больницы. Сообщается, что после прививки у женщины средних лет началась анафилактическая реакция: появилась одышка и сыпь, участился пульс. Пострадавшую поместили в реанимацию. Сейчас ей уже лучше.

У другого медработинка проявились такие симптомы как отек глаз, головокружение и першение в горле.

Главный врач штата заявила, что инциденты в больнице не повлияют на график и протоколы введения вакцины. Представители Pfizer утверждают, что в редких случаях после прививки возможна анафилактическая реакция и соответствующие предупреждения есть.