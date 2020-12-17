После кратковременного снижения темпов прироста заболевших в России вновь выявили более 28 тысяч инфицированных

Суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом вырос сразу на 2 тысячи. Последние два дня показатель держался на уровне 26 тысяч, а сегодня превысил 28 тысяч – новые заразившиеся есть во всех регионах. Общее число инфицированных приближается к двум миллионам восьмистам тысячам. Активных случаев, то есть тех, кто лечится прямо сейчас, более полумиллиона человек. За последние сутки почти 600 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. В Москве, где самая сложная ситуация, 76 летальных исходов. Накануне в городе зарегистрировали чуть более 5 тысяч новых больных, это минимальный уровень за три недели. Однако за эти сутки показатель вернулся к прежним значениям – 6700 инфицированных. По общему числу заболевших Россия занимает четвертое место в мире, ее опережают Бразилия, Индия, на первом месте – Соединенные Штаты.

Столичные власти сообщают, что с начала массовой вакцинации горожан привиться успели уже 15 тысяч человек.