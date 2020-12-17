Forbes: Совокупное состояние богатейших людей мира с начала этого года выросло почти на два триллиона долларов

Совокупное состояние богатейших людей мира с начала этого года выросло почти на два триллиона долларов, — сообщает издание Forbes. Наиболее успешным год оказался для главы SpaceX и Теслы Илона Маска — он разбогател на 110 миллиарадов долларов и теперь занимает третье место в списке богатейших людей планеты.
2020-12-17T11:35:41+03:00
2020-12-17T11:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 17 декабря 2020
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