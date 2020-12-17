Депутаты Псковского облсобрания от «Яблока» обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело по Навальному

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в связи с покушением на Алексея Навального. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из инициаторов заявления Лев Шлосберг.

«Мы депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» я и Артур Гайдук подали заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с требованием возбуждения уголовного дела по статье 277 — «покушение на жизнь общественного деятеля». Эта статься предполагает серьезную ответственность. И в том случае если предполагаемыми участниками преступления являются сотрудники ФСБ, а это именно тот случай, то эта подследственность именно СК», — сказал Л.Шлосберг.

Депутат считает, что у СК нет юридических оснований отказать в возбуждении уголовного дела. «У СК нет никакой возможности не отреагировать на публикации в СМИ — есть специальное требование уголовного процессуального кодекса — это 2 часть 144 статьи УПК. В том случае, если в СМИ опубликованы сведения, которые показывают на совершение преступления, то СК обязан отреагировать. В данном случае публикации показывают, что организаторами и исполнителями покушения на убийство Навального были сотрудники ФСБ, и поэтому эта подследственность СК», — пояснил политик.

По словам Л.Шлосберга, нет никаких сомнений, что Навального «Хотели убить», что следует из публикаций расследования.

«Мы уверены в том, что Навального хотели убить. В публикации совершенно ясно показано, что речь шла о покушении на убийство. Это по сути террористический акт. Любой человек в нашей стране понимает, что если можно так поступить с Навальным, то что можно сделать с другими, у которых нет такой известности. Мы указываем на то, что это преступление имеет общественно-значимый характер, это общенациональное событие, поскольку смысл этого преступления заключается в устрашении всего гражданского общества», — подчеркнул депутат.

Л.Шлосберг считает, что отсутствие подобных заявлений от депутатов Государственной Думы говорит о том, что ни один из них в действительности не представляет интересы народа.

«Прошло три дня с момента опубликования результатов этого расследования. Где депутаты, кто подал бы заявление в СК о возбуждении уголовного дела и проведении проверки? Нет ни одного. Это означает то, что в России нет парламента, потому что депутат — это представитель общественных интересов в первую очередь. Они в первый же день после публикации расследования должны были бы потребовать проведения специального заседания, вызвать директора ФСБ, министра МВД, председателя СК и задать им вопросы. Но никто даже не озвучил необходимость такого действия», — заключил он.

Ранее The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и EL Pais опубликовали совместное расследование, где сказано, что к отравлению политика Алексея Навального причастны сотрудники Института криминалистики ФСБ.