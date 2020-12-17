В Тверском суде 18 декабря пройдет заседание в отношении мундепа Юлии Галяминой

Тверской суд проведет 18 декабря очередное заседание по делу муниципального депутата Юлии Галяминой. Ее обвиняют по «дадинской» статье за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Как рассказала сама Галямина в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» на заседании состоится прение сторон и будет заслушано последнее слово.

«Следующее заседание состоится завтра в 11.30 в Тверскому суде. Завтра будут прения сторон и последнее мое слово, к чему я уже готовлюсь. Это ответственный момент для меня, я хочу высказать все, что я думаю о своем деле, и все, что происходит с нашей страной», — рассказала политик.

Ю.Галямина добавила, что завтра на заседании будет украшать зал суда цветами, новогодними игрушками и гирляндами.

Политика обвиняют в многократном нарушении митингового законодательства. Однако муниципальный депутат с обвинениями не согласна, и считает, что это дело политизировано. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.