Премьер-министр Армении Никол Пашинян может уйти в отставку 31 декабря

«Интерфакс» со ссылкой на армянскую газету Грапарак сообщает, что Никол Пашинян объявит о своей отставке во время телеобращения к нации перед Новым Годом, как это в 1999 году сделал Президент России Борис Ельцин. Пока подтверждения этой информации нет, тем более, что еще 14 декабря Пашинян говорил о том, что не уйдет в отставку без проведения выборов, а в минувшую среду в интервью армянской редакции радио Свобода он настаивал, что судьбу поста премьера должен решать народ, а для проведения внеочередных выборов необходимо согласие в обществе. Вместе с тем, сообщалось, что ускорено реформирование избирательного кодекса. Массовые протесты с требованием отставки Пашиняна начались после, того, как он подписал трехстороннее соглашение с Россией и Азербайджаном, в результате чего Армения утратила контроль над несколькими районами Нагорного Карабаха. Отставки Пашиняна требуют известные армянские политики и религиозные деятели.

Накануне после тяжелой и продолжительной болезни скончался отец Никола Пашиняна.