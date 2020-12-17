Американские спецслужбы жалуются на продолжающуюся кибератаку на правительственные серверы

Сразу несколько изданий ранее заявили о причастности российских хакеров.

Силовики и IT-специалисты США похоже не могут остановить вмешательство в компьютерные сети федерального правительства извне. В отчете ФБР говорится, что ситуация развивается и компетентные органы пытаются определить масштабы проблемы.

Федеральное бюро расследований уже работает с установленными и предполагаемыми жертвами взломов. Кто именно стоит за кибератакой, ведомство не уточняет.

Агентство Reuters сообщало на днях, что связанные с иностранным правительством хакеры на протяжении нескольких месяцев отслеживали переписку сотрудников Министерства финансов США. Газета Washington Post заявила о связях преступной группы с российской военной разведкой. Конгрессмен Ричард Дурбин сравнил приписываемые российским хакерам атаки с фактическим объявлением войны. Как писало агентство Bloomberg, Белый дом начал проводить ежедневные брифинги из-за компьютерных взломов.

Официальная Москва отвергла свою причастность к происшествию.