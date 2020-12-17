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Эксклюзив Эха 10:06, 17 декабря 2020

В Москве с этого месяца из платежных документов по ЖКХ исчезнет графа «страховка»

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Решение о закрытии программы льготного страхования нерационально, сказал «Эху Москвы» президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

С декабря из московских платежных документов по ЖКХ исчезнет графа «страховка». Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс считает решение о закрытии программы льготного страхования нерационально. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Страховщики неоднократно обращались к Собянину с просьбой продлить эту систему, она считалась успешно работающей. В своей время она помогла во многом, и всех москвичей это устраивало. Почему эта программа сворачивается, нам не очень понятно. Что касается обязательств перед гражданами, они будут все выполнены, потому что это условие договора», — сказал он.

Как И.Юргенс объяснил, с 1 января граждане смогут по желанию заключать страховые договоры в частном порядке напрямую с компаниями.



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