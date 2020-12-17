Россияне с начала года забрали из банков около полутора триллионов рублей

Масштабы оттока средств рассчитали в Национальном рейтинговом агентстве.

Расчеты аналитиков касаются периода с января по октябрь этого года. РБК со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство сообщает, что отток за ноябрь и декабрь может увеличиться еще на 300 миллиардов рублей.

Эксперты выделили несколько факторов, которые повлияли на отток средств. На отток повлияли снижение доходности вкладов, перемещение средств на эскроу-счета, которые используются для проектного финансирования застройщиков и ипотечных кредитов, а тажке единоразовые выплаты от государства в разгар пандемии.

Как отмечают аналитики, для населения вклады потеряли привлекательность как инструмент накопления и сбережения денег в условиях, когда максимальная ставка по рублевым депозитам у крупнейших банков по сути сравнялись с уровнем инфляции.

Банковские аналитики предсказывают восстановление российской экономики в следующем году и увеличение сбережений на банковских счетах.