Псковские депутаты от Яблока потребовали от СК возбудить уголовное дело по факту покушения на Алексея Навального

Псковские депутаты, члены партии Яблоко, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту покушения на политика Алексея Навального.



Депутаты псковского областного собрания Лев Шлосберг и Артур Гайдук направили соответствующее обращение в Следственный комитет от имени группы законодателей из Пскова, Карелии, Санкт-Пеербурга и Москвы, о чем Шлосберг написал в своем телеграм-канале. По его словам, основанием для возбуждения дела должны стать последние публикации о расследовании роли российских спецслужб в этом деле. Шлосберг назвал случившееся с Навальным террористическим актом, а также посланием всем несогласным с властью. Федеральную службу безопасности он именует наследниками ВЧК, перенявшими ее методы. Депутатов Государственной думы их псковский коллега назвал слугами криминального режима. Он пообещал опубликовать официальный ответ Следственного комитета. Общество должно знать не только имена преступников, но и тех, кто их покрывает – заключил парламентарий.

Напомним, что возбуждения дела по факту отравления Навального еще в октябре требовали в Фонде борьбы с коррупцией, однако в просьбе было отказано.