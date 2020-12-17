После поражения от Зенита главный тренер Спартака Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт

После поражения от питерского Зенита главный тренер Спартака Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт.

Во время игры на себя был не похож и сам Спартак, и его тренер. Обычно сверхэмоциональный, заводивший команду он сидел с отрешенным взглядом, тогда как на поле футболисты просто отдавали игру. Зенит победил 3-1 и даже спартаковский гол забил себе сам. На пресс-конференции тренер сказал, что решил не продлевать соглашение, которое заканчивается летом, хотя владелец Спартака Леонид Федун и предлагал ему новый контракт. Тедеско сослался на коронавирус и желание быть с семьей, но это заявление выглядело дежурной отговоркой, тем более, что глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов сказал, что решение было принято после матча с Сочи. Представители южного клуба оскорбляли спартаковского тренере, по сути говоря ему, чтобы он убирался из страны. С Тедеско Спартак покидают и все его ассистенты. Как сообщает газета Спорт-экспресс, скорее всего новым тренером снова станет иностранец.



Спартак, как и все российские клубы, уходит на зимние каникулы. Владельцу предстоит решить продолжит ли Тедеско работать с командой до лета или новый тренер возглавит клуб уже сейчас.