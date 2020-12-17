Защита надеется, что Мосгорсуд начнет рассмотрение по существу дела о подбросе наркотиков Голунову полицейскими

Защита надеется, что Мосгорсуд начнет рассмотрение по существу дела о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову полицейскими. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Надеюсь, что сегодня состоится долгожданное судебное заседание, на котором решатся организационные вопросы, назначатся защитники, которые будут защищать обвиняемого Лиховца, либо он определится с адвокатом по соглашению, а также назначат даты рассмотрения дела по существу», — сказал он.

Обвиняемые по делу о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову – пятеро бывших сотрудников ОВД по Западному округу Москвы: Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном хранении наркотиков. По версии следствия, полицейские решили подкинуть наркотики И.Голунову ради улучшения показателей и продвижения по службе. В Следственном комитете не считают, что преступление было связано с деятельностью журналиста.