Десять американских штатов во главе с Техасом подали антимонопольный иск к компании Гугл

Соответчиком — и «сообщником», в иске назван и Фейсбук, к которому американские власти и 48 штатов подали иски неделю назад. В октябре иск к Гугл уже подал Минюст США.

Генпрокурор Техаса и его коллеги из девяти штатов (все республиканские) в иске, поданном против Гугл, обвиняют компанию в нарушении антимонопольного законодательства при ведении рекламного бизнеса в Интернете. Гугл неоднократно использовал свою монопольную власть, чтобы контролировать ценообразование и участвовать в рыночных сговорах с целью фальсификации аукционов, что является вопиющим нарушением справедливости. Гугл таким образом устранил конкуренцию себе и стал королем интернет-рекламы, заявил генпрокурор Техаса Кен Пакстон в видео, размещенном им в фейсбуке, где он комментирует иск. Фейсбук в иск назван сообщником Гугл, с которым они заключили незаконное соглашение о фальсификации аукционов и установлении цен. Гугл уже публично заявил, что будет «решительно защищаться от его необоснованных претензий в суде «, и что сервисные сборы за раземещение рекламы у компании ниже, чем у других участников рынка, что является отличительной чертой высококонкурентной отрасли.

Истцы просят суд принять ряд мер, которые включают принудительное раздробление компании и штрафы.