В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил контролировать стоимость продуктов с помощью арестов.

Внесенные в Госдуму поправки наделяют правительство правом устанавливать планку колебания цен на социально-значимые продукты — при ее превышении власти смогут регулировать стоимость. Кабмин и сейчас вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены, но только если в течения месяца они выросли боле чем на треть – законопроект снижает эту планку, при этом в нем остается тот же срок действия ограничений – 3 месяца. Эта норма появилась после того, как президент Владимир Путин обратил внимание на необоснованный рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал за это чиновников. Подключилось правительство – Минсельхоз и Минпромторг подписали с крупнейшими торговыми сетями и производителями соглашение о сдерживании цен. В нем прописано, что килограмм сахара в магазинах будет стоить 46 рублей, а литр подсолнечного масла – 110 рублей. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил альтернативный способ регулирования цен. В своем Твиттере он написал, что надо начать составлять списки на арест. Тогда, уверен политик, сразу цены снизятся и порядок будет наведен. Кого именно следует арестовать, депутат не уточнил.

Действующий перечень товаров, на которые могут регулироваться цены включает 24 позиции – среди них мясо, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб и рис.