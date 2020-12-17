Американские спецслужбы сообщили о масштабной кибер-атаке на правительственные структуры США – она продолжается уже несколько дней. Кто за ней стоит, не уточняется. СМИ утверждают, что атаки организовали российские хакеры. По данным прессы, взломаны системы Минфина и Министерства торговли США.

В Кремле причастность к атаке отрицают.