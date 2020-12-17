Депутаты Псковского облсобрания от «Яблока» обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело по Навальному

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в связи с посягательством на жизнь политика Алексея Навального. Заявление опубликовано в Телеграм-канале Шлосберга.

Основанием для возбуждения дела депутаты называют расследование Bellingcat, Инсайдера, CNN и Der Spiegel, авторы которого утверждают, что за отравлением Навального стоит специальная группа ФСБ.

Ранее аналогичное обращение на имя директора ФСБ направили трое депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга.