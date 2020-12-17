В США создают группу по расследованию масштабных кибреатаках на правительство – американские спецслужбы подтвердили факты взлома.

Единая координационная группа по кибербезопасности объединит усилия ФБР, руководства нацразведки и Агентства по кибербезопасности, говорится в совместном заявлении ведомств. Там отмечается, что эта необходимость связана с масштабной и продолжающейся кибератакой, направленной против федерального правительства Соединенных Штатов. При этом масштаб кампании еще предстоит оценить. Как сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники, сотрудники американских разведывательных служб «были потрясены» масштабами кибератак. Информацию передали представителям избранного президента Джо Байдена и членам обеих палат Конгресса США. Отмечу, что в заявлении ведомств не высказываются предположения о том, кто может стоять за взломами. СМИ, первые сообщившие об атаке, писали, что к ней причастны хакеры из группы Cozy Bear – считается, что они связаны с российскими спецслужбами. По информации журналистов, хакеры отслеживали внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США.

Москва свою причастность к кибератакам отрицает.