Суд в Петрозаводске должен приступить сегодня к рассмотрению дела историка Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Сам он и его сторонники связывают уголовное преследование с научными работами исследователя, который восстанавливал события периода сталинского террора в Карелии.

Уголовному делу главы карельского «Мемориала» не так давно исполнилось четыре года. И все это время, за исключением пяти месяцев, он провел под стражей. Дважды суды оправдывали Юрия Дмитриева по большинству статей обвинения. Но во второй раз, минувшим летом, историка признали виновным в насильственных действиях по отношению к приемной дочери. И назначили 3,5 года лишения свободы, ниже низшего предела, который предполагает статья УК, отмечали юристы. С учетом проведенного в следственном изоляторе времени, историк мог выйти на свободу еще до конца года. Позже, однако, уже Верховный суд Карелии увеличил срок наказания до 13 лет. При этом те три статьи, по которым исследователь сталинского террора был оправдан, суд отправил на новое рассмотрение. Еще три года назад правозащитники признали Дмитриева политическим заключенным. Не так давно он стал также лауреатом премии «За права человека и верховенство права», которую учредили министерства иностранных дел Франции и Германии.

В поддержку Дмитриева выступали общественные деятели и артисты, как в России, так и за рубежом. В том числе музыкант Борис Гребенщиков, режиссёр Андрей Звягинцев, ряд церковных деятелей, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая, лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Кутзее.