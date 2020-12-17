Лефортовский суд рассмотрит жалобу защиты ученого Анатолия Губанова, которого подозревают в государственной измене

Губанова арестовали 3 декабря. Следствие полагает, что ученый мог передавать за границу секретные разработки в сфере авиационной техники. Его адвокат Ольга Динзе, которую наняли родственники, сообщила, что к подзащитному ее не пускают, ссылаясь на его же собственный письменный отказ, который ей при этом не предъявили. Динзе надеется, что суд может пойти навстречу просьбе адвокатов, поскольку, в числе прочего, у Губанова несколько тяжелых заболеваний. Ученый участвовал в международных проектах связанных с созданием гиперзвуковых летательных аппаратов на водородном топливе, которые позволят добраться из Европы в Австралию за несколько часов. Анатолий Губанов работал в центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и преподавал в МФТИ.

Статья, по которой обвиняют Анатолия Губанова предполагает наказание до 20 лет тюремного заключения.