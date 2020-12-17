Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики Ивану Голунову

Мосгорсуд продолжит рассмотрение дела полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Медузы Ивану Голунову.

Первое заседание ограничилось установлением статуса адвоката одного их фигурантов Алексея Коврижкин. Он был лишен его в сентябре этого года, а документа, подтверждающего восстановление, представить не смог, так что, по сути, процесс начинается именно сегодня. Пятерых полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фабрикации доказательств и незаконном хранении наркотиков, которые они подбросили журналисту, чтобы улучшить показатели раскрываемости. Нп руках Голунова не обнаружили следов запрещенных препаратов, а его отпечатков пальцев не было на предметах, которые предъявлялись в качестве улик. Сперва полицейские не признавали вину, но затем один из подсудимых дал показания на своего начальника. Дело в отношении Ивана Голунова было прекращено.

После начала расследования были уволены начальник управления внутренних дел по западному административному округу Андрей Пучков и глава управления по контролю за обороту наркотиков Юрий Девяткин.