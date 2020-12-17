Уставный суд Петербурга рассмотрит запрос о законности некоторых коронавирусных ограничений, которые ввёл Смольный

Уставный суд Петербурга сегодня рассмотрит запрос о законности некоторых коронавирусных ограничений, которые ввёл Смольный.

Суд проверит соответствие уставу Петербурга сразу нескольких норм, которые используют власти. В частности, коллегия изучит закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Он даёт чиновникам право вводить для горожан обязательные правила поведения. При этом документ не разъясняет, какие права граждан при этом можно нарушить, и какие обязанности наложить. Городской закон об административных нарушениях предусматривает штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты. Однако он не описывает, что именно должны носить горожане, чтобы избежать наказания. Пять оппозиционных депутатов законодательного собрания Петербурга, которые направили запрос, считают, что неопределённость в законах грозит произволом со стороны чиновников.



С начала пандемии петербуржцы несколько раз оспаривали противовирусные ограничения в судах, но неизменно получали отказы.