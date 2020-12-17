Z Архив новостей новости
5 3 6 280
07:04, 17 декабря 2020

Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок

Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок.

В настоящий момент в национальный календарь включены прививки от кори, гриппа, краснухи, гепатита B, туберкулеза и ряда других заболеваний. Накануне же премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести в этот перечень и вакцинацию от COVID-19. Своим приказом Минздрав определил также категории россиян, которые получат препарат в первую очередь. Это врачи, учителя, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. На втором уровне по приоритету ведомство расположило сотрудников сферы транспорта и энергетики, силовиков, военнослужащих, пограничников и волонтеров, а также работников сферы услуг. Сюда же включены и те, кто работает вахтовым методом. В третью категорию приоритета при вакцинации попали госслужащие, студенты, а также лица, которые могут быть призваны на военную службу.

Во вторник власти объявили о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Это конечно позор Благотворительную организацию, которая берет на себя функции государства, и все это добровольно делает, тащат в суд за плохо заполненные журналы и грозятся оштрафовать или приостановить деятельность. Это вообще что?..

5 100 6 28170 10.12
Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 115 6 8064 11.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 131 6 9573 16.12
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 286 6 43884 10.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Вакцина и Турция. Странная тема Почему мы сейчас так озабочены «продвижением» своего продукта за рубеж? У нас всё так хорошо у самих? Люди перестали умирать? Больницы пусты? Поэтому мне кажется, что сейчас не нужно делать акцент на всякие fake news…

5 119 6 51494 10.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 305 6 36792 15.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Страна без маяка Вся наша жизнь устроена так, чтобы тебя выпотрошили, обобрали до нитки и выкинули на помойку. Чем скорее сдохнешь – тем лучше. А тут кто-то зачем-то помогает смертельно больным, от которых никакой пользы, кроме расходов…

5 112 6 28670 10.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 15009 10.12
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Почему я хотел привиться Минут 10 ждешь пока вакцину разморозят, дальше получаешь сертификат, записываешься на второй укол, у меня он будет 5 января. Пока никаких негативных последствий не ощутил…

5 76 6 10439 16.12
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 162 6 22509 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 51 6 8677 11.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Странно Человек, обращающий тревожное внимание на спекуляции и демагогические подмены в теме борьбы с расизмом, — вовсе не обязательно бессознательный расист или нравственный дальтоник. Он просто видит эти жилы в этом проводе, вот и все…

5 116 6 35153 10.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26245 14.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Скоро карточки! Не только экономика, но и простой житейский опыт учат нас тому, что если вы устанавливаете фиксированную цену на товар, то после этого товар пропадает и начинается дефицит…

5 169 6 32401 16.12
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 69 6 14196 12.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 64 6 13220 11.12

Популярное за неделю

Новости

США столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой Как говорится в совместном заявлении ФБР и Агентства по обеспечению кибербезопасности США, взлом затронул компьютерные сети федерального правительства…

5 2 6 1360
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 158 6 105527 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 69 6 14244 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 206 6 595797 11.12
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Расследование Bellingcat, ФБК, Инсайдер и CNN об отравлении Навального Расследование Bellingcat, ФБК, Инсайдер и CNN об отравлении Навального Благодаря цифровой революции, возможность расследовать преступления получает общество, а не государство…

5 166 6 114073 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8902064
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4733733

Сегодня в эфире