Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок.

В настоящий момент в национальный календарь включены прививки от кори, гриппа, краснухи, гепатита B, туберкулеза и ряда других заболеваний. Накануне же премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести в этот перечень и вакцинацию от COVID-19. Своим приказом Минздрав определил также категории россиян, которые получат препарат в первую очередь. Это врачи, учителя, соцработники и люди с хроническими заболеваниями. На втором уровне по приоритету ведомство расположило сотрудников сферы транспорта и энергетики, силовиков, военнослужащих, пограничников и волонтеров, а также работников сферы услуг. Сюда же включены и те, кто работает вахтовым методом. В третью категорию приоритета при вакцинации попали госслужащие, студенты, а также лица, которые могут быть призваны на военную службу.

Во вторник власти объявили о начале вакцинации против коронавируса во всех регионах России.