Мосгорсуд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор осужденным по делу «Нового величия». Ранее заседание несколько раз откладывалось по разным причинам.

Семерых участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества, они же настаивают на своей невиновности и подчеркивают, что все это было провокацией внедренного сотрудника спецслужб. Люблинский суд не стал принимать это во внимание и согласился с версией прокуратуры о том, что молодые люди собирались совершить государственный переворот. Три человека получили реальные сроки, четверо – условные. Свою жалобу на решение суда подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки. Однако сроки для всех надзорное ведомство предлагает оставить прежними. Ранее президент Владимир Путин на заседании СПЧ прокомментировал дело «Нового величия», отметив, что если речь шла о возможном применении насилия со стороны фигурантов, то это серьезно. Необходимо, по его словам, оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. При этом президент пообещал правозащитникам еще раз ознакомиться с деталями дела.

Правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов дела «Нового величия» политзаключенными.