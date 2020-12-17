На теплопроводе в Омске произошла авария. В результате от отопления отключены 72 многоквартирных жилых домах и соцобъекта. В отключенном от теплоснабжения районе живут более 260 тыс. человек. Сейчас в Омске -10. Завершить аварийные работы планируется к 12 часам по московскому времени.