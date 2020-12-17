Мосгорсуд сегодня должен рассмотреть жалобу на продление ареста Ивану Сафронову. Лефортовский суд ранее продлил срок содержания журналиста до 7 марта 2021 года. Сафронова обвиняют в государственной измене.

Адвокат Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов сказал «Эху», что адвокаты добиваются изменения меры пресечения на домашний арест или любую другую, которая не связана с изолятором.

Адвокатам не удалось встретиться с Сафроновым, так как журналист помещен на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус, добавил Иван Павлов.