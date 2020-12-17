В России установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на эти виды продуктов питания. Таким образом, сахар не должен стоить дороже 46 рублей за кг, масло — 110 рублей за литр. Соглашения будут действовать до 1 апреля 2021 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ценами на продукты в условиях негативной динамики доходов населения в связи с коронавирусом.

Руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев в эфире «Эха Москвы» сказал, что экономические проблемы и обнищание населения вряд ли вызовут серьезный политический протест, скорее стремление снизить цены имеет экономическое обоснование.

Еще одной целью регулирования цен может быть улучшение имиджа власти, считает Иноземцев.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев считает, что в рыночной экономике регулирование цен бесперспективно и может привести к дефициту продуктов.

Андрей Нечаев напомнил, что если регулирование цен идет косвенными методами, то есть повышение пошлин на экспортные или импортные товары или регулирование из государственных фондов, то эта меры может работать адекватно.