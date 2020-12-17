Владимир Путин проведет сегодня ежегодную пресс-конференцию.

В этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в новом формате — по видео-конференц-связи и с использованием элементов прямой линии. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин во время пресс-конференции будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве. Сколько по времени продлится большая пресс-конференция Путина не известно, но телеканалы заложили на нее в своих сетках вещания три часа.