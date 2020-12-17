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05:10, 17 декабря 2020

Спортивный арбитраж сегодня огласит решение по иску РУСАДА к WADA.

9 декабря исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия может лишиться права выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и проводить у себя крупные международные соревнования. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.



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