Спортивный арбитраж сегодня огласит решение по иску РУСАДА к WADA.

9 декабря исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия может лишиться права выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и проводить у себя крупные международные соревнования. При этом у «чистых» российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе.