США столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой

Как говорится в совместном заявлении ФБР и Агентства по обеспечению кибербезопасности США, взлом затронул компьютерные сети федерального правительства. В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются предположения о том, что за ней могут стоять российские хакеры. Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудники вашингтонской администрации проводят ежедневные межведомственные консультации в связи с кибератаками.
2020-12-17T06:16:00+03:00
2020-12-17T06:16:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 17 декабря 2020
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