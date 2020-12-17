США столкнулись с серьезной, продолжающейся кибератакой

Как говорится в совместном заявлении ФБР и Агентства по обеспечению кибербезопасности США, взлом затронул компьютерные сети федерального правительства. В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются предположения о том, что за ней могут стоять российские хакеры. Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудники вашингтонской администрации проводят ежедневные межведомственные консультации в связи с кибератаками.