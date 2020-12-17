Мосгорсуд сегодня проверит законность ареста ученого-физика Анатолия Губанова

Следствие обвиняет его в госизмене. Точная фабула уголовного дела неизвестна. По сообщениям СМИ, претензии к ученому могут быть связаны с его работой в ЦАГИ им. Жуковского. Информированный источник Интерфакса ранее сообщал, что физик занимался аэродинамикой высокоскоростных летательных аппаратов. Адвокат Ольга Динзе ранее неоднократно жаловалась, что не может встретиться со своим доверителем и выражала опасение что он может находиться под давлением. Ни разу не удалось повидаться с ученым и сотрудникам московской ОНК. В изоляторе «Лефортофо» им говорили, что Губанов не желает встречаться с правозащитниками.