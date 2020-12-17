МГС начинает слушать дело экс-полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову

Пятеро бывших сотрудников МВД обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Процесс, по решению суда пройдет в открытом режиме, за исключением рассмотрения трех томов дела с грифом «секретно». Допуск журналистов будет ограничен из-за пандемии коронавируса.