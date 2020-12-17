МГС начинает слушать дело экс-полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову

Пятеро бывших сотрудников МВД обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Процесс, по решению суда пройдет в открытом режиме, за исключением рассмотрения трех томов дела с грифом «секретно». Допуск журналистов будет ограничен из-за пандемии коронавируса.
2020-12-17T06:16:00+03:00
2020-12-17T06:16:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 17 декабря 2020
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