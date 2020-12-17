Розничные цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней.

Это пообещал министр сельскорго хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам подписания соглашения между профильными ведомствами правительства с поставщиками и ретейлерами. Тактим образом, по его словам, к 21 декабря цена на сахар-песок составит 36 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 95 руб. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Министр допустил, что число участников соглашения может увеличиться.
2020-12-17T05:04:12+03:00
2020-12-17T05:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 декабря 2020
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