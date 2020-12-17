Розничные цены на сахар и подсолнечное масло должны снизиться в течение пяти дней.

Это пообещал министр сельскорго хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам подписания соглашения между профильными ведомствами правительства с поставщиками и ретейлерами. Тактим образом, по его словам, к 21 декабря цена на сахар-песок составит 36 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 95 руб. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Министр допустил, что число участников соглашения может увеличиться.